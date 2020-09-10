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Game of Thrones'un yıldızı hayatını kaybetti! Dianna Rigg kimdir?

Game of Thrones'un yıldızı hayatını kaybetti!
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

ve gibi filmler ile tanınan yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun yaşamı ve ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Dianna Rigg kimdir? Neden öldü?

ve 'da aldığı rollerle tanınan ünlü oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

DIANNA RIGG KİMDİR?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz aktristir. 20 Temmuz 1938 doğumludur. Oyunculuğa 1957 yılında başlamıştır. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür.

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