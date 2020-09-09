Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü vaka sayısını sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu, 55 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Koca açıklamasında, Koca açıklamasında, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

DİĞER