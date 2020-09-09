09 Eylül 2020, Çarşamba

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

, güncel corona virüsü vaka sayısını hesabından duyurdu. 'de son 24 saatte 111 bin 193 Covid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu, 55 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Koca açıklamasında, Koca açıklamasında, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör