"Black Panther" (Kara Panter) saat kaçta? Hangi kanalda? Chadwick Boseman neden öldü?
Black Panther filmi, televizyonda ilk kez bu akşam televizyonda yayınlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Kara Panter filmi, gişede oldukça sevilmişti. Öyle ki, Black Panther filminin konusu ve oyuncu kadrosu geniş yankı uyandırmıştı. Peki, "Black Panther" (Kara Panter) saat kaçta? Hangi kanalda? Chadwick Boseman neden öldü? Filmin konusu ne?
Marvel evreninin sevilen filmleri arasında yer alan Black Panther bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmin konusu, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Öte yandan filmin başrolü Chadwick Boseman'ın ölüm sebebi de merak edildi.
BLACK PANTHER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL
Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.
Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.
Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.
BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU NE?
Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.
BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
CHADWICK BOSEMAN NEDEN ÖLDÜ?
Chadwick Boseman kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulan Chadwick Boseman, 4 yıldır tedavi görüyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama