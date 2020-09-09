09 Eylül 2020, Çarşamba

HABERLER

"Black Panther" (Kara Panter) saat kaçta? Hangi kanalda? Chadwick Boseman neden öldü?

Black Panther Kara Panter saat kaçta?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2020

filmi, televizyonda ilk kez bu akşam televizyonda yayınlanıyor. 2018 yılında vizyona giren filmi, gişede oldukça sevilmişti. Öyle ki, Black Panther filminin konusu ve oyuncu kadrosu geniş yankı uyandırmıştı. Peki, "Black Panther" (Kara Panter) saat kaçta? Hangi kanalda? neden öldü? Filmin konusu ne?

Marvel evreninin sevilen filmleri arasında yer alan bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmin konusu, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Öte yandan filmin başrolü 'ın ölüm sebebi de merak edildi.

BLACK PANTHER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere 'daki yuvasına dönen 'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

CHADWICK BOSEMAN NEDEN ÖLDÜ?

Chadwick Boseman kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak 2016 yılında teşhisi konulan Chadwick Boseman, 4 yıldır tedavi görüyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör