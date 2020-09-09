Black Panther filmi, televizyonda ilk kez bu akşam televizyonda yayınlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Kara Panter filmi, gişede oldukça sevilmişti. Öyle ki, Black Panther filminin konusu ve oyuncu kadrosu geniş yankı uyandırmıştı. Peki, "Black Panther" (Kara Panter) saat kaçta? Hangi kanalda? Chadwick Boseman neden öldü? Filmin konusu ne?

Marvel evreninin sevilen filmleri arasında yer alan Black Panther bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmin konusu, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Öte yandan filmin başrolü Chadwick Boseman'ın ölüm sebebi de merak edildi.

BLACK PANTHER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

CHADWICK BOSEMAN NEDEN ÖLDÜ?

Chadwick Boseman kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. İlk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulan Chadwick Boseman, 4 yıldır tedavi görüyordu.

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