Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1703 yeni vaka tespit edilirken 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1703 yeni vaka tespit edilirken 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

İŞTE GÜNCEL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

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