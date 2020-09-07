07 Eylül 2020, Pazartesi

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıkladı!

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

 covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1703 yeni vaka tespit edilirken 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte detaylar...

güncel vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1703 yeni vaka tespit edilirken 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

İŞTE GÜNCEL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Başkan Erdoğan açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı?
YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu! Sineği öldürmek isterken evini havaya uçurdu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör