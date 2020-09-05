05 Eylül 2020, Cumartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

 covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1.673 yeni vaka tespit edilirken 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşım yapan vatandaşlara uyarıda bulunarak, ''Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.


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