04 Eylül 2020, Cuma

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Sinema sanatçısı Birol Ünel hayatını kaybetti! Birol Ünel kimdir? Neden öldü?

Sinema sanatçısı Birol Ünel hayatını kaybetti
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

'da bir çok filimde rol alan , hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören oyuncunun ölüm sebebi ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Birol Ünel kimdir? Neden öldü?

Oyuncu , 59 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören oyuncu. Friedrichshain'deki Vivantes Kliniğinde hayat gözlerini kapadı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yakın arkadaşı yönetmen , "Huzur içinde yat dostum" ifadelerini kullandı.

BİROL ÜNEL KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

1961 yılında Silifke'de dünyaya gelen ve 1968 yılından beri de ailesiyle birlikte 'ya gelen ve sanatçı Birol Ünel, Hannover üniversitesinde müzik ve tiyatro eğitimi olarak bir çok filimde rol aldı. Duvara Karşı, Ölüm Oyunu filminde Filistinli terörist "Kaptan Mahmud" karakterini canlandırarak büyük bir oyunculuk başarısı gösteren Ünel, "Almanya'ya Hoş Geldiniz" filminde Tony Curtis'le baş rolü paylaştı. Oyuncu, Komedi filmi Soulkitchen gibi bir 30'un üzerinde filimde rol alarak Almanya'da bilinen bir sanatçılar arasında yer almıştı. Tiyatro sahnelerinde de başarılı oyunlar sahneleyen sanat Birol Ünel, 1992'de Kunsthaus Tacheles'de tiyatro oyuncusu olarak başladı ve burada Caligula oyununda başrolü oynadı ve yönetti.
1994'te, Frank Castorf'un Berlin'de Rosa-Luxemburg-Platz'da Volksbühne'de yayınlanan Die Nibelungen - Born Bad yapımında Siegfried'i canlandırdı. Ünel, bir çok Türk yapımı filimde de rol aldı. Birol Ünel'in vafat sebebi ise uzun zamandır tedavisini gördüğü Kolon kanseri oldu.

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