04 Eylül 2020, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıklandı
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

4 Eylül corona virüsü vaka ve vefat sayılarının yer aldığı tabloyu paylaştı. "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.

4 Eylül corona virüsü vaka ve vefat sayılarının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.

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