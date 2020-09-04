Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısını açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül corona virüsü vaka ve vefat sayılarının yer aldığı tabloyu paylaştı. "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül corona virüsü vaka ve vefat sayılarının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.

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