03 Eylül 2020, Perşembe

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Son dakika: 2020 ALES sonuçları açıklandı! ALES sonucu sorgulama...

2020 ALES sonuçları açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

sonuçları açıklandı! 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

sonuçları açıklandı! On binlerce vatandaşın beklediği, akademik alanda önemli kriterlerden biri olan ALES sonuçlarının 7 Eylül'de açıklanması bekleniyordu. Ancak, tarih ÖSYM tarafından erkene alındı ve sonuçlar az önce açıklandı. Sınava girenler, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilir.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLANACAĞINI DUYURMUŞTU

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN ALES sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.

Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun.

ALES SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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