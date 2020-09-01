01 Eylül 2020, Salı

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Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından ile ilgili son dakika haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal , Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal , ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

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