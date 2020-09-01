Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
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