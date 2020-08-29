29 Ağustos 2020, Cumartesi

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İşte döviz piyasasında son durum! 29 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 29 Ağutos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 29 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 29 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 29 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3327 TL Satış: 7,3345 TL

EURO NE KADAR? 29 AĞUSTOS

Euro alış: 8,6979 TL Satış: 8,7048 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 29 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7584 TL

Pound satış: 9,8075 TL

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