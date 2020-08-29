29 Ağustos 2020, Cumartesi
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İşte döviz piyasasında son durum! 29 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 29 Ağutos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 29 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 29 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR? 29 AĞUSTOS
Dolar alış: 7,3327 TL Satış: 7,3345 TL
EURO NE KADAR? 29 AĞUSTOS
Euro alış: 8,6979 TL Satış: 8,7048 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR? 29 AĞUSTOS
Pound alış: 9,7584 TL
Pound satış: 9,8075 TL
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