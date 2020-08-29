29 Ağustos 2020, Cumartesi

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Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos 2020 benzin, motorin, LPG fiyatları…

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. “29 Ağustos 2020 fiyatları, motorin fiyatları ve 29 Ağustos 2020 fiyatları belli oldu mu?” sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte güncel petrol fiyatları…

2020 gününe ait güncel fiyatları şu şekilde;

Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,67 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
Motorin(Eurodiesel) TL/lt: 6,09 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,13 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
TL/Kg: 3,76 TL

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