28 Ağustos 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 107 bin 814 corona virüsü testinden 1.517'si pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, 1.017 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 107 bin 814 corona virüsü testinden 1.517'si pozitif çıktı, 36 kişi hayatını kaybetti, 1.017 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, toplam vaka sayısı 265 bin 515, toplam vefat sayısı 6 bin 245, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 896 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 241 bin 809 olarak yer aldı.

"HASTA SAYISINI DA CAN KAYIPLARINI DA AZALTACAK OLAN TEDBİRLERE UYUMDUR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadelerini kullandı.

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