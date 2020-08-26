26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 26 Ağustos 2020 petrol fiyatları! Benzin, Motorin, LPG…

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

22 Ağustos Çarşamba fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. “ 2020 fiyatları, 26 Ağustos 2020 motorin fiyatları ve 26 Ağustos 2020 fiyatları belli oldu mu?” sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte güncel petrol fiyatları…

2020 Çarşamba gününe ait güncel fiyatları şu şekilde;

Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,60 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
Motorin(Eurodiesel) TL/lt: 6,09 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,13 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 3,99 TL
TL/Kg: 3,70 TL

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