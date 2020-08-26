26 Ağustos 2020, Çarşamba

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 26 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira? TL 26 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.
BTC Alış: 84800 TRY Satış: 84710 TRY
DASH TRY Alış: 638,2 TRY Satış: 637,8 TRY
EOS TRY Alış: 23,48 TRY Satış: 23,45 TRY
ETH TRY Alış: 2880 TRY Satış: 2875 TRY
LINK TRY Alış: 110,14 TRY Satış: 109,4 TRY
LTC TRY Alış: 434,6 TRY Satış: 432 TRY
NEO TRY Alış: 131,5 TRY Satış: 131,4 TRY
USDT TRY Alış: 7,454 TRY Satış: 7,45 TRY
XLM TRY Alış: 0,7314 TRY Satış: 0,73 TRY
XRP TRY Alış: 2,072 TRY Satış: 2,068 TRY
ATOM TRY Alış: 61,59 TRY Satış: 61,3 TRY
XTZ TRY Alış: 25,75 TRY Satış: 25,69 TRY
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