25 Ağustos 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ağustos tarihinde yapılan 98 bin 231 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 887 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Ağustos tarihinde yapılan 98 bin 231 corona virüsü testinden 1.502'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 887 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam vaka sayısı 261 bin 194, toplam vefat sayısı 6 bin 163, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 811 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 238 bin 795 olarak yer aldı.

"HEDEFE KATKI İÇİN TEDBİRLERE UYUM ŞART"

, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

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