Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 95 bin 943 corona virüsü testinden 1.443'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 743 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 95 bin 943 corona virüsü testinden 1.443'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 743 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, toplam vaka sayısı 259 bin 692, toplam vefat sayısı 6 bin 139, hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.4, ağır hasta sayısı 796 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 237 bin 908 olarak yer aldı.

"SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK"

Sağlıl Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

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