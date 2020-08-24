24 Ağustos 2020, Pazartesi

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 24 Ağustos 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira?
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Çarşamba gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Pazartesi gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde.
BTC Alış: 86638 TRY Satış: 86505 TRY
DASH TRY Alış: 679,8 TRY Satış: 675,4 TRY
EOS TRY Alış: 24,84 TRY Satış: 24,8 TRY
ETH TRY Alış: 2910 TRY Satış: 2905 TRY
LINK TRY Alış: 112,89 TRY Satış: 112,7 TRY
LTC TRY Alış: 453 TRY Satış: 450,5 TRY
NEO TRY Alış: 139,79 TRY Satış: 138,54 TRY
USDT TRY Alış: 7,426 TRY Satış: 7,412 TRY
XLM TRY Alış: 0,76 TRY Satış: 0,7566 TRY
XRP TRY Alış: 2,114 TRY Satış: 2,113 TRY
ATOM TRY Alış: 60,29 TRY Satış: 60,28 TRY
XTZ TRY Alış: 27,16 TRY Satış: 27,03 TRY
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