Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 23 Ağustos tarihinde yapılan 80 bin 302 corona virüsü testinden 1.217'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 795 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 23 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam https://t.co/CzcaqNOSMHömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cDt13mWMMQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2020

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