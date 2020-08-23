23 Ağustos 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 80 bin 302 corona virüsü testinden 1.217'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 795 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

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