Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 21 Ağustos tarihinde yapılan 92 bin 227 corona virüsü testinden 1.203'ü pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 772 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 21 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." ifadelerine yer verdi.

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XWMBOAZavB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020

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