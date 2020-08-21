21 Ağustos 2020, Cuma

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 92 bin 227 corona virüsü testinden 1.203'ü pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 772 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Kapalıçarşı altın fiyatlarında düşüş! Kapalıçarşı altın fiyatlarında düşüş!
Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?
Gram altın kaç lira? Gram altın kaç lira?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör