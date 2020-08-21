Kariye müzesi Kariye Camii oldu!
İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma ve 1945 yılında müze haline getirilen Kariye Camii yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Kariye Camii yeniden ibadete açıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kariye Camisi ibadete açıldı.
Kararda, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği yer aldı.
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