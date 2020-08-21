21 Ağustos 2020, Cuma

HABERLER

21 Ağustos 2020 Euro kaç lira? (TL) 1 Euro kaç para? 1 Euro kaç TL? İşte detaylar…

21 Ağustos 2020 Euro kaç lira?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

2020 gününe ait kur değerleri merak konusu oldu. Binlerce kişi tarafından “ kaç TL oldu? Merkez bankası 1 Euro kaç lira? Euro ne kadar?” sorguları yapılıyor. ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

2020 Çarşamba günü 1 fiyatları şu şekilde;

Euro alış: 8,5612

Euro satış: 8,5847

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
21 Ağustos 2020 dolar kaç lira? 21 Ağustos 2020 dolar kaç lira?
22 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 22 Ayar Altın TL/Gr kaç lira?
18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 18 Ayar Altın TL/Gr kaç lira?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör