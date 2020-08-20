20 Ağustos İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji uyarı yaptı mı? İstanbul yağmurlu mu? Hangi ilçelerde yağmur var?
Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de bugün, kuzey ve doğu bölgelerde yarın ve hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Peki, 20 Ağustos İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji uyarı yaptı mı? İstanbul yağmurlu mu? Hangi ilçelerde yağmur var?
Türkiye, bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, serin hava, kuzey ve doğu bölgeler ağırlıklı olmak üzere kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini hissettirecek.
Bugün Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz, yarın ve hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, pazar akşam saatlerinden sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.
Yarın ve hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın, yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda yapılacak meteorolojik uyarıların ilgililer ve vatandaşlar tarafından dikkate alınması önem taşıyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları, bugün ve yarın kuzey ve iç kesimlerde, hafta sonu da doğu bölgelerde hissedilir derecede (4-7 derece) azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Sıcaklıkların, cumartesi batı kesimlerden itibaren tekrar artacağı öngörülüyor.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU
Duyuruda, 3 büyük kentte gelecek 3 gün için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmeye de yer verildi.
Buna göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu olacak, kentte aralıklı sağanak görülecek. Cumartesi günü yağış beklenmezken, havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 28 dereceye kadar düşecek sıcaklığın cumartesi günü 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Ankara'da hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey ve doğu ilçelerde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer günler yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 28-29 derece dolayında seyredeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de hava az bulutlu ve açık olacak. 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıkların 33-34 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
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