20 Ağustos 2020, Perşembe

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20 Ağustos altın fiyatları listesi! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Birçok altın yatırımcısının ve düğün sezonunun gelmesiyle birlikte takı alacakların merakla araştırdığı konulardan biride günlük oldu. altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 20 Ağustos ve 20 Ağustos fiyatları en merak edilen altın türleri arasında yer aldı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? altın fiyatları...

'da alınıp satılan altın türlerinin, alış ve satış fiyatları şu şekilde;

20 AĞUSTOS ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.062,30

Satış: 3.152,10

20 AĞUSTOS CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.104,00

Satış: 3.151,00

20 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 456,97

Satış: 457,10

20 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.486,60

Satış: 1.522,80

20 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 745,60

Satış: 760,30

20 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.987,87

Satış: 3.048,37

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