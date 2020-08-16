16 Ağustos 2020, Pazar

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri!

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Yeniden başlayan ve seyircisiz tek maç usulü oynanan elemeler sonucu yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu, İki Fransa Ligi temsilcisi ile 2 Almanya Ligi temsilcisi yarı finalde mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

- maçı 18 Ağustos Salı saat 22.00'de

- maçı 19 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda yapılacak.

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