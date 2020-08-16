16 Ağustos 2020, Pazar

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Son dakika: Beşiktaş Badou Ndiaye'yi gündeminden çıkardı!

Beşiktaş Badou Ndiaye'yi gündeminden çıkardı!
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve 3 kulvarda mücadele edecek olan , 'yi gündeminden çıkardı.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 'ta yönetici Erdal Torunoğluları birçok futbolcuyla görüşmelere devam ediyor. Beşiktaş, 'yi gündemine almıştı ve görüşmeler sağlanmıştı. Ancak Beşiktaş yıldız futbolcuyu gündeminden çıkardı.

Beşiktaş'tan flaş Ndiaye kararı!

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