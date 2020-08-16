Son dakika: Beşiktaş Badou Ndiaye'yi gündeminden çıkardı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi gündeminden çıkardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğluları birçok futbolcuyla görüşmelere devam ediyor. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı ve görüşmeler sağlanmıştı. Ancak Beşiktaş yıldız futbolcuyu gündeminden çıkardı.

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