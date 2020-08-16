16 Ağustos 2020, Pazar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 65 bin 969 corona virüsü testinden 1.196'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 997 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız." ifadelerine yer verdi.

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