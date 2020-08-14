Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filminin konusu ne? Hangi kanalda?
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi bu akşam ATV ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Birçok kişi film hakkında araştırma yapıyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filminin konusu ne? Hangi kanalda?
Sevilen animasyon film serisi Buz devrinin 4. filmi olan Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak.
BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!
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