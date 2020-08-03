03 Ağustos 2020, Pazartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 3 Ağustos tarihinde yapılan 41 bin 301 corona virüsü testinden 995'i pozitif çıktı,19 kişi hayatını kaybetti, 1003 hasta da iyileşti.

, 'deki 3 Ağustos tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

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