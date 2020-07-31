Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Temmuz tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 982'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Temmuz tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 982'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, toplam vaka sayısı 230 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 691, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı ise 214 bin 535 olarak yer aldı.

"27 ŞEHİRDE SON ÜÇ GÜNDE YENİ AĞIR HASTAMIZ OLMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadelerini kullandı.

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