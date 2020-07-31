31 Temmuz 2020, Cuma

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

, hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 982'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 982'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, toplam vaka sayısı 230 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 691, hastalardaki zatürre oranı yüzde 8.8, ağır hasta sayısı 582, toplam iyileşen hasta sayısı ise 214 bin 535 olarak yer aldı.

"27 ŞEHİRDE SON ÜÇ GÜNDE YENİ AĞIR HASTAMIZ OLMADI"

, hesabından yaptığı açıklamada "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı?
Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne?
Kurban Bayramınız mübarek olsun Kurban Bayramınız mübarek olsun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör