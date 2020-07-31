Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Dünya futbolunun efsanevi ismi Pele'nin yaşamını konu edinen Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'nin yaşam öyküsünü ele alan film, futbolseverlerin büyük ilgisini topladı. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUSU OYUNCULARI
Kevin de Paula
Leonardo Lima Carvalho
Seu Jorge
Mariana Nunes
Vincent D'Onofrio
Milton Gonçalves
Diego Boneta
Colm Meaney
Felipe Simas
Fernando Caruso
Rodrigo Santoro
Pelé
PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu ele alan bir biyografidir.
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