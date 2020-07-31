Dünya futbolunun efsanevi ismi Pele'nin yaşamını konu edinen Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'nin yaşam öyküsünü ele alan film, futbolseverlerin büyük ilgisini topladı. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUSU OYUNCULARI

Kevin de Paula

Leonardo Lima Carvalho

Seu Jorge

Mariana Nunes

Vincent D'Onofrio

Milton Gonçalves

Diego Boneta

Colm Meaney

Felipe Simas

Fernando Caruso

Rodrigo Santoro

Pelé

PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu ele alan bir biyografidir.

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