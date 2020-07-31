31 Temmuz 2020, Cuma

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Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne?
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

Dünya futbolunun efsanevi ismi 'nin yaşamını konu edinen Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen 'nin yaşam öyküsünü ele alan , futbolseverlerin büyük ilgisini topladı. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUSU OYUNCULARI

Kevin de Paula
Leonardo Lima Carvalho
Seu Jorge
Mariana Nunes
Vincent D'Onofrio
Milton Gonçalves
Diego Boneta
Colm Meaney
Felipe Simas
Fernando Caruso
Rodrigo Santoro
Pelé

PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu ele alan bir biyografidir.

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