30 Temmuz 2020, Perşembe

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama geldi mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

2020-2021 eğitim yılının ne zaman açılacağı öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Yüksek Öğretim Kurumu'ndan açıklama geldi mi?

Yüksek Öğtetim Kurumu'nun üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklaması milyonlarca öğrencisinin gündeminde yer alan bir konu. Corona virüsü salgını sebebiyle üniversiteler bahar dönemi süresince uzaktan eğiyim olarak devam etmişti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı için 'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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