31 Temmuz 2020, Cuma

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Kurban Bayramınız mübarek olsun

Kurban Bayramınız mübarek olsun
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

bayramınızı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.

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