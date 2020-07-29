29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 45 bin 712 corona virüsü testinden 942Si pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." ifadelerine yer verdi.

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