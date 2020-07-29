Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 29 Temmuz tarihinde yapılan 45 bin 712 corona virüsü testinden 942Si pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, 996 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 29 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mmEx47AmNJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

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