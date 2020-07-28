Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 28 Temmuz tarihinde yapılan 47 bin 412 corona virüsü testinden 963'ü pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1092 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 28 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." ifadelerine yer verdi.

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1kxyWVejsQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2020

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