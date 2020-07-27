ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi... Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirlediği ve merakla beklediği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçları, bu sabah itibarıyla ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıklandı. Peki, sonuç ekranına nasıl ulaşılır? Tercihler ne zaman yapılacak? Hangi üniversitede ne kadar kontenjan var ve taban puanları listesi ne? Tüm detaylar haberimizde...

ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz'da açıklanması beklenen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla erişime açıldı ve milyonlarca öğrenci sonucunu öğrenmek için arama motorlarına "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS sonuçları öğrenme" şeklinde aramalar yapıyor. Peki, tercih süreci ne zaman? Üniversitelerin taban puanları ve kontenjan durumu ne? İşte tüm detaylar haberimizde...

YKS tercihleri bu yıl Ağustos ayında alınacak. 6 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS tercihleri ile birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler istedikleri bölümlere girebilmek için taban puanlarına bakıp tercih yapabilecekler. Peki; Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ile kontenjanları!

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İLE YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

YKS üniversite taban puanları, öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Tercih işlemlerinin başlamasına az bir zaman kala istedikleri bölümü seçmek için taban ve tavan puanlara bakılıp tercih yapılması gerekiyor. Haberimizin içerisinden üniversite taban puanları ile kontenjan listesine ulaşabilirsiniz.

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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