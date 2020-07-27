27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

Başkan , kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda corona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu topladı. Dış politikada Doğu Akdeniz, Libya ve Ege Denizi'ndeki gerilim ile Suriye meselesi ele alındı. Ana gündem maddesi corona virüsü olan toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"KURBAN İÇİN TÜM KURUMLARIMIZ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"

Cuma günü vasıl olacağımız mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçük baş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir.

"TEDBİRLER AĞIRLIKLI OLARAK YEREL YÖNETİMLER VASITASIYLA ALINDI"

Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum.

"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimiz için bu kuralları harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Güzel günler bizi bekliyor.

"HER BİR VATANDAŞIMIZIN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için 26,5 milyon liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. Her bir vatandaşımızın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

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