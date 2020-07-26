Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 26 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 312 corona virüsü testinden 921'i pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.103 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 26 Temmuz tarihinde yapılan 40 bin 16 corona virüsü testinden 927'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.010 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Temmuz tarihinde yapılan 40 bin 16 corona virüsü testinden 927'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.010 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.249, toplam entübe hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 olarak yer aldı.

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