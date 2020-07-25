25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 43 bin 312 corona virüsü testinden 921'i pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.103 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 43 bin 312 corona virüsü testinden 921'i pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.103 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam vefat sayısı 5 bin 596, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.252, toplam entübe hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 olarak yer aldı.

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