21 Temmuz 2020, Salı

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YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM açıkladı!

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

Binlerce öğrencinin merakla beklediği tarihler açıklandı. tercihlerinin yapılacağı tarih merak konusu olmuştu. Başkanı Prof. Dr. o tarihleri duyurdu.

Başkanı Prof. Dr. , Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

KONTENJAN KLAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek. Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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