21 Temmuz 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 21 Temmuz tarihinde yapılan 42 bin 846 corona virüsü testinden 928'i pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 1009 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki 21 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz:" ifadelerine yer verdi.

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