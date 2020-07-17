17 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Son dakika corona virüsü gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile konu hakkında bilgilendirme yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı hakkında da bilgilendirmede bulundu.
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı." dedi.
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