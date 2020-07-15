Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 42 bin 320 corona virüsü testinden 947'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.013 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 42 bin 320 corona virüsü testinden 947'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.013 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam vefat sayısı 5 bin 419, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.206, toplam entübe hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 olarak yer aldı.

"YENİ VAKA VERİLERİ CİDDİYETİMİZİN ARTTIĞINI SÖYLÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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