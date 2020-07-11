Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 11 Temmuz tarihinde yapılan 48 bin 813 corona virüsü testinden 1.016'sı pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, bin 334 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 11 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı." ifadelerine yer verdi.

Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7ZtF9EbfKS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020

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