10 Temmuz 2020, Cuma

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 48 bin 787 corona virüsü testinden 1.003'ü pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, bin 493 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." ifadelerine yer verdi.

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