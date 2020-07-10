Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 10 Temmuz tarihinde yapılan 48 bin 787 corona virüsü testinden 1.003'ü pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, bin 493 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 10 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." ifadelerine yer verdi.

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VvrRuMmx7b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2020

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