07 Temmuz 2020, Salı

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Son dakika: İzmir Karaburun'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19'da 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Depremin, 'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi'nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

AFAD OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ GELMEDİĞİNİ AÇIKLADI

AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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