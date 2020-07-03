03 Temmuz 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 141 corona virüsü testinden 1.172'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.313 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 141 corona virüsü testinden 1.172'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.172 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, toplam vaka sayısı 203 bin 456, toplam vefat sayısı 5 bin 186, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.082, toplam entübe hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 olarak yer aldı.

"VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI; VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "24 Haziran'da 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadelerini kullandı.

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