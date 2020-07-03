Son dakika: Okulların açılacağı tarih belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika gelişmesi... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dolayısıyla uzaktan eğitimle tamamlanan okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak okulların kapanacağı tarih ise 18 Haziran 2021 olarak belirlendi. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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