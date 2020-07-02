02 Temmuz 2020, Perşembe

HABERLER

Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Son dakika haberine göre, , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 02 Temmuz tarihinde yapılan 49 bin 714 corona virüsü testinden bin 186'sı pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, bin 543 hasta da iyileşti.

, 'deki 02 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Corona virüsü aşısında flaş gelişme! Corona virüsü aşısında flaş gelişme!
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor! Kabotaj ne demek? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor! Kabotaj ne demek?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör