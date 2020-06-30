Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 30 Haziran tarihinde yapılan 48 bin 309 corona virüsü testinden 1.293'ü pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.302 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Haziran tarihinde yapılan 50 bin 492 corona virüsü testinden 1.293'ü pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 1.302 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, toplam vaka sayısı 199 bin 906, toplam vefat sayısı 5 bin 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.026, toplam entübe hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 olarak yer aldı.

"VAKA SAYILARINI AZALTMADA KARARLI DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.

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