Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 29 Haziran tarihinde yapılan 51 bin 14 corona virüsü testinden 1.374'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 1.214 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Haziran tarihinde yapılan 51 bin 14 corona virüsü testinden 1.374'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 1.214 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, toplam vaka sayısı 198 bin 613, toplam vefat sayısı 5 bin 115, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.018, toplam entübe hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.

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